Meningite, morto 50enne a Roma

E' morto di meningite al policlinico Umberto I di Roma il 50enne originario di Alatri in provincia di Frosinone, ricoverato nel nosocomio romano in gravi condizioni il 31 dicembre scorso. L'uomo era affetto da meningite da pneumococco, una forma non contagiosa. E' quanto si apprende da fonti sanitarie dell'ospedale. Il cinquantenne era stato trasferito d'urgenza dall'ospedale di Alatri: da diversi giorni aveva febbre molto alta.