Barcellona,ritrovato studente: aggredito

SAVONA, 3 GEN - E' stato ritrovato Andrea Freccero, il 19enne di Albisola Superiore (Savona) scomparso a Barcellona nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. Il giovane è stato rintracciato in un ospedale, nel quale sarebbe stato ricoverato in seguito a una aggressione la notte di Capodanno. "Sta abbastanza bene - fa sapere il fratello Luca - stanco e un po' in choc per l'accaduto, ma nel complesso bene". Il ragazzo non aveva con sé documenti e cellulare, e soltanto ieri sera si è risaliti alla sua identità. Andrea è già in hotel insieme ai suoi familiari. Il ragazzo stava partecipando ad un viaggio organizzato dall'Associazione ScuolaZoo a Lloret De Mar, ed aveva abbandonato il resto del gruppo la sera del 30 dicembre quando, durante una gita a Barcellona, era stato respinto all'ingresso della discoteca CatWalk a causa dell'abbigliamento inadeguato. Il giovane indossava infatti una felpa con cappuccio ed un paio di pantaloncini da surf. A quel punto Andrea si era allontanato facendo perdere le sue tracce.