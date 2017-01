Si finge disabile ma fa rapina in banca

NAPOLI, 3 GEN - Ha finto di essere disabile e ha chiesto alla guardia giurata di entrare dall'accesso per i portatori di handicap. Una volta dentro, nella sede della Banca popolare etica del Centro direzionale di Napoli, ha invece puntato l'arma e si è fatto consegnare circa due mila euro. A mettere in atto il 'colpo' due persone: il 60enne che si è finto disabile e un complice di circa 40 anni. Nessun ferito tra i clienti e dipendenti presenti ma tanta paura. Non è l'unica rapina, quella in banca. Quasi in contemporanea, infatti, in due percorrendo i condotti fognari sono usciti da un buco realizzato sotto il lavandino del bagno e sono entrati, così, nella sede dell'ufficio postale di via Brecce e Sant'Erasmo. Il portavalori aveva da poco consegnato una ingente somma di denaro ma la cassaforte era temporizzata e quindi si sono dovuti 'accontentare' di soli 17mila euro.