Meningite:pazienti Genova fuori pericolo

GENOVA, 3 GEN - Sono fuori pericolo i due pazienti in cura negli ospedali di Genova per meningite. La prima, una donna peruviana colpita da meningite di tipo B e ricoverata la sera di Natale all'ospedale san Martino di Genova è vigile e cosciente e la prognosi è stata sciolta. Il secondo, un ricercatore indiano di 67 anni affetto da meningite da pneumococco e ricoverato al Galliera il 2 gennaio, è senza febbre e sta rispondendo bene alla terapia antibiotica. "Per quanto riguarda la paziente del san Martino abbiamo sciolto la prognosi visto il netto miglioramento. La paziente sta bene stamani ha mangiato", ha detto Giovanni La Valle, direttore sanitario del san Martino. "La paziente non è più in pericolo di vita - ha detto - nelle prossime ore verrà trasferita da rianimazione al reparto di malattie infettive". Anche il paziente di 67 anni, ricoverato al Galliera, "sta meglio" ha detto il direttore sanitario Giovanni Lo Pinto -. La prognosi resta riservata per altre 24 ore solo per precauzione".