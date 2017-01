Bomba Firenze, in corso nuovi rilievi

FIRENZE, 4 GEN - Nuovo sopralluogo della polizia scientifica in via Leonardo da Vinci davanti alla libreria Il Bargello di Firenze, dove il primo gennaio scorso un artificiere è rimasto ferito dallo scoppio di un ordigno artigianale. Dalle prime ore della mattina la via è chiusa al traffico per consentire agli agenti di effettuare i rilievi. Sul posto, per la viabilità, anche agenti della polizia municipale. Secondo quanto appreso, sarebbe terminato nelle scorse ore il lavoro di acquisizione dei filmati registrati da tutte le telecamere di sorveglianza della zona e che da oggi saranno al vaglio degli investigatori alla ricerca di elementi utili alle indagini.