Papa, condizioni detenuti siano degne

CITTA' DEL VATICANO, 4 GEN - "Esprimo dolore e preoccupazione per quanto accaduto. Invito a pregare per i defunti, per i loro familiari, per tutti i detenuti di quel carcere e per quanti vi lavorano". Lo ha detto il Papa all'udienza generale parlando delle persone uccise al carcere di Manaus in Brasile. "E rinnovo l'appello - ha aggiunto il Papa - perché gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale, e le condizioni di vita dei detenuti siano degne di persone umane". "Vi invito a pregare per questi detenuti morti e vivi e anche per tutti i detenuti del mondo".