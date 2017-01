Protesta in Cpa: partito primo pullman

CONA (VENEZIA), 4 GEN - Sono partiti dal piazzale del centro di accoglienza di Conetta, frazione di Cona, un pullman e due furgoncini con a bordo parte dei cento migranti da accompagnare in analoghe strutture in Emilia Romagna. Le operazioni di imbarco sui mezzi si sono svolte senza problemi. Un secondo pullman è ancora posteggiato nell'area interna attorniato da gruppi di persone, uomini e donne, che attendono di salire per partire. Sul pullman che si allontanato dal centro, da quello che si è potuto capire, hanno preso posto soprattutto coppie di migranti che troveranno ospitalità assieme in uno dei centri previsti dal trasferimento.