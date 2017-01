Dorme al freddo, i Cc le pagano albergo

REGGIO EMILIA, 4 GEN - E' stata trovata dormire in un negozio di via Roma a Reggio Emilia dai carabinieri allertati dal proprietario. Non si trattava di una ladra ma, come accertato dai militari della stazione di Corso Cairoli che hanno curato l'intervento, di una 70enne senzatetto che cercava riparo. I carabinieri - viste le temperature rigide - hanno soccorso la donna cercando di assicurarle sistemazione in una struttura ricettiva, non riuscendovi data anche l'ora tarda. Dopo aver deciso di rimandare l'assistenza con gli enti preposti al mattino successivo e considerato che non si riusciva nell'immediato ad assicurare un ricovero caldo, i militari hanno portato la donna in un albergo. E il Maresciallo si è fatto carico di sostenere tutte le spese. L'attivazione dei servizi sociali in mattinata, però, non ha avuto luogo poiché la donna si è allontanata senza lasciare recapiti.