Casa in fiamme nel Bolognese, un morto

BOLOGNA, 4 GEN - Un uomo è stato trovato morto in un'abitazione di campagna sulle colline di Castel San Pietro, nel Bolognese, dove in tarda mattinata è scoppiato un incendio. Alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute intorno alle 10.30 in località Palesio, per spegnere le fiamme che erano divampate in un'abitazione. All'interno hanno trovato il corpo senza vita di un uomo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'immobile è stato posto sotto sequestro.