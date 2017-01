Uno Bianca,'ci rovinano commemorazione'

BOLOGNA, 4 GEN - "Cosa può dire Savi? Noi abbiamo gente che lui ha ferito e che ancora si sta curando in ospedale". Lo ha detto Rosanna Zecchi, presidente dell' Associazione Familiari Vittime della Uno bianca, rispondendo ai cronisti sull'intenzione di Fabio Savi, uno dei killer della banda, di pubblicare una autobiografia che ha scritto in carcere, come riportato oggi dal quotidiano Qn. "Può fare quello che vuole, noi non lo accettiamo e dopo tanto tempo è il caso di smetterla, non se ne può più - ha sottolineato ancora Zecchi a margine della cerimonia con cui a Bologna è stato commemorato il 26/mo anniversario dell'eccidio dei tre carabinieri al Pilastro - ogni anno ci rovinano le cerimonie con queste cose, il libro o qualcos'altro. Hanno fatto tanto male e devono pagare per quello che hanno fatto". Rosanna Zecchi ha aggiunto che, se il libro dovesse uscire, lo leggerà per poi contestare ciò che c'è scritto.