Protesta Cpa, primo migranti a Bologna

BOLOGNA, 4 GEN - Sono arrivati all'Hub regionale di smistamento di via Mattei a Bologna i primi migranti partiti dal centro di accoglienza di Cona, Venezia, dove due giorni fa c'è stata una rivolta. Il pullman è stato fatto entrare nel cancello della struttura, ex Cie, presidiata fin dalla mattinata da Polizia e Carabinieri. Il trasferimento di un centinaio di persone è stato disposto dal ministero dell'Interno. L'arrivo del bus è stato accolto da un presidio organizzato da un gruppo di area anarchica e antagonista, circa una decina di persone. Hanno esposto uno striscione con scritto: "non siete soli, solidali con chi si rivolta". Sono stati tenuti a distanza dall'ingresso dalle forze dell'ordine, senza particolari tensioni.