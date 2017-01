Morto in casa, ha ferita alla gola

BOLOGNA, 4 GEN - Senza vestiti e con una ferita alla gola. Così è stato trovato in mattinata il cadavere di un piccolo imprenditore di 76 anni nella camera da letto della sua casa, una villa a Palesio di Castel San Pietro, zona collinare del Bolognese. Gli investigatori pensano ad un omicidio: non é stata trovata l'arma, l'uomo ha sulle braccia ferite compatibili con lesioni da difesa e pare sia stata rubata la macchina. Sono intervenuti i vigili del fuoco per un principio di incendio. Sul posto, il Pm di turno Antonella Scandellari, i Carabinieri e il medico legale.