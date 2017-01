Vessa coetanei, 15/enne ai 'domiciliari'

GUALDO TADINO (PERUGIA), 4 GEN - Dopo una serie di presunti atti di bullismo nei confronti dei suoi compagni di scuola, un ragazzo di 15 anni è stato sottoposto dai carabinieri alla misura della permanenza domiciliare "per atti persecutori". E' successo a Gualdo Tadino, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Perugia. Ad avvertire i militari sono stati alcuni genitori, grazie anche alla costante opera di prevenzione e sensibilizzazione sul tema - hanno sottolineato gli stessi carabinieri - svolta da parte dei comandi territoriali dell'Arma. Una serie di articolate e delicate indagini, ha consentito - sempre secondo quanto riferito - di evidenziare il comportamento vessatorio del ragazzo indagato che, sin dall'inizio di quest'anno scolastico, avrebbe messo in opera ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti di coetanei, sottoponendoli ad ogni tipo di vessazione, con minacce, insulti e lanci di oggetti, tanto che alcuni si rifiutavano di andare a scuola.