Befana si calerà da Loggia dei Lanzi

FIRENZE, 4 GEN - Per la prima volta la Befana si calerà dalla Loggia dei Lanzi, in piazza Signoria a Firenze, per poi distribuire caramelle ai bambini presenti. L'iniziativa vede insieme vigili del fuoco e la Galleria degli Uffizi ed è stata organizzata in solidarietà ai luoghi colpiti dal sisma. In occasione della discesa della Befana, il 6 gennaio, saranno raccolti soldi da destinare al restauro di un'opera d'arte del patrimonio di un sito terremotato. L'appuntamento è per le 16.30: l'impresa sarà possibile grazie al supporto logistico del museo degli Uffizi, al contributo operativo del gruppo storico dei vigili del fuoco e della compagine dei volontari Vvf insieme al personale operativo del comando di Firenze. La Befana darà prova di capacità acrobatiche non indifferenti, calandosi dalla terrazza sopra la Loggia dei Lanzi, manovra non semplice: saranno impegnati nella discesa, oltre alla Befana, anche due pompieri che le presteranno assistenza.