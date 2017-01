Cadavere carbonizzato in auto a Palermo

PALERMO, 5 GEN - Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in una Golf nel parcheggio di via Nina Siciliana, a Palermo. I vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere le fiamme dell'auto e una volta completato l'intervento hanno notato il corpo dell'uomo di cui non si conosce l'identità. Indaga la polizia.