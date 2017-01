Saldi: Milano file ma non assalto negozi

MILANO, 5 GEN - Anche a Milano e in tutta la Lombardia è scattata stamattina la corsa all'offerta migliore in saldo. Qualche fila davanti gli showroom del centro, dove gli ingressi vengono contingentati, o nelle catene di negozi low cost, ma al momento non sembrano più esserci i grandi assalti degli anni scorsi. In molti infatti aspettano che gli sconti passino dal 20 o 30% al 50 o 75%, come accade sempre dopo un paio di settimane. Secondo dati forniti alcuni giorni fa da FedermodaMilano i milanesi e i turisti che vengono in città nel periodo dei saldi spenderanno 432 milioni di euro, con una diminuzione del 2% rispetto all'anno scorso. Una spesa di 167 euro a persona e 362 a famiglia. A Milano il giro per gli acquisti è favorito anche da una bella giornata di sole, con temperature sopra la media, anche se con forte vento.