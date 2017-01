Sequestrati 510 kg marijuana a Lecce

LECCE, 5 GEN - Un carico di 510 kg di marijuana appena scaricato sulle coste leccesi da tre scafisti è stato sequestrato dalla guardia di finanza nel corso di una operazione che è cominciata la scorsa notte con l'avvistamento nel Canale d'Otranto di un natante sospetto diretto verso la costa pugliese. Un narcotrafficante, cittadino albanese, è stato arrestato mentre altri due sono riusciti a fuggire e sono ricercati. L'operazione è stata condotta dal comando provinciale di Lecce, con unità del servizio aereo navale. Il mezzo dei trafficanti, una imbarcazione in vetroresina con un potente motore fuoribordo, è stato avvistato in mare da un elicottero e seguito fino a terra, nella località San Cataldo-Torre Veneri dove sono giunte diverse pattuglie mentre una unità navale è intervenuta da mare per scongiurare il rischio che il natante riprendesse il largo. Il valore di mercato dello stupefacente sequestrato è stimato in circa 5 mln di euro.