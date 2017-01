Marini, Papa ha detto tornerà in Umbria

PERUGIA, 5 GEN - Papa Francesco "promette" una nuova visita in Umbria. Lo ha fatto alla presidente della Regione Catiuscia Marini che lo ha invitato a Norcia e nelle altre zone colpite dal sisma nel corso di un breve colloquio al termine dell'udienza con le popolazione terremotate in Vaticano. "Il Pontefice mi ha detto che tornerà" ha sottolineato la governatrice con l'ANSA. Marini ha sottolineato come sia stato "particolarmente apprezzato e motivante" l'incontro con Papa Francesco che "ha dimostrato ancora una volta grande affetto e solidarietà alle persone e ai territori colpiti dal sisma". "Importante - ha aggiunto - il richiamo alla concretezza e al lavoro straordinario che ha fatto il Santo Padre. E molto significativo il passaggio in cui ha esortato a non puntare all'ottimismo, bensì alla speranza: occorre, infatti, restituire speranza e fiducia per la ricostruzione - ha concluso Marini - sia quella materiale e concreta a cominciare dalle case, sia quella spirituale e quindi, della coesione sociale".