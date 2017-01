Migranti:a Cagliari area identificazione

CAGLIARI, 5 GEN - Niente a che vedere con i Cie, i centri di identificazione ed espulsione proposti dal ministro Minniti, e sui quali infuria già la polemica, ma nel porto canale di Cagliari potrebbe sorgere a breve una struttura amovibile per visitare e identificare entro 48-72 ore i migranti che arrivano in Sardegna, senza dover ricorrere alle tende, prima del trasferimento nei vari centri di accoglienza dell'Isola. Lo confermano la Capitaneria di porto e la Prefettura del capoluogo sardo. "La competenza è del ministero dell'Interno - sottolinea il comandante della Guardia costiera e commissario straordinario dell'Autorità portuale Roberto Isidori - E' già arrivata una richiesta informale e sono stati fatti i primi sopralluoghi. Attualmente - conferma - è stata individuata un'area all'interno del porto canale". Si tratta di una zona sulla sponda opposta del molo per le merci alla rinfusa, già utilizzata come approdo per le navi cariche di profughi.