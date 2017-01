Protesta Cpa, 'Cona non è Italia'

BOLOGNA, 5 GEN - Il suo desiderio da sempre era l'Italia, ma "Cona is not Italy". E' tutta in questa affermazione, che sintetizza quattro mesi all'interno del Cpa di Venezia, l'esperienza di John, nigeriano di 37 anni trasferito ieri a Bologna insieme alla giovane moglie e ad altri cento migranti. In un incontro con alcuni giornalisti la coppia ha raccontato la vita nel centro veneto, fatta di notti senza dormire per il freddo, malattie e tensioni, sfociate l'altro giorno nella rivolta scattata dopo la morte dell'ivoriana Sandrine Bakayoko. John, leader di un gruppo cristiano, una sorta di pastore che dirigeva anche un coro composto pure da mussulmani all'interno della struttura, ha ripercorso le fasi della ribellione, dallo sciopero della fame 'imposto' in particolare da un gruppo di ospiti 'francofoni'. Poi gli spintoni e infine l'intervento della Polizia che ha fatto cessare "la battaglia". John è felice di aver lasciato il Cpa, "ma se non trasferiscono altre persone da là - dice - i problemi continueranno".