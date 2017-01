Terrorismo:Lombardia,bufala audio virale

MILANO, 6 GEN - Un messaggio audio con un falso annuncio di attentati in Lombardia è stato diffuso in queste ore attraverso WhatsApp e mail, e forse altri social network, arrivando anche ai media. Il messaggio invita ad evitare di frequentare da oggi a domenica luoghi affollati o di aggregazione al coperto e anche all'aperto, fra cui centri commerciali, in alcuni comuni del Milanese e nel capoluogo lombardo. Nel cosiddetto 'fake' un uomo, pur non esplicitamente, sembra spacciarsi per un appartenente alle forze dell'ordine o in qualche maniera farvi riferimento. Ovviamente il messaggio è stato ritenuto inattendibile dagli investigatori che non hanno rilevato nessun elemento credibile.