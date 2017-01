Maltempo: Capri isolata,nessuna corsa

CAPRI (NAPOLI), 6 GEN - I collegamenti marittimi con l'isola di Capri sono completamente interrotti da questa mattina a causa del forte vento e del mare molto mosso. Capri risulta dunque isolata, visto che non solo non sono riusciti a salpare i mezzi veloci ma neppure i traghetti. Solo nel corso della giornata si saprà se le corse potranno riprendere. Sull'isola soffia da stamattina un vento fortissimo di tramontana. Senza collegamenti anche l'isola di Procida a causa del forte vento di tramontana: nessun traghetto né alcun aliscafo attracca al porto "dell'isola di Arturo". Ad Ischia nessun traghetto entra ed esce dal porto di Ischia mentre sono regolari le corse degli aliscafi Alilauro, fermo invece il catamarano della Caremar. Regolari, al momento alcune corse traghetto da e per Pozzuoli dal molo di Casamicciola. Lo confermano le sale operative della Guardia Costiera di Ischia e Procida.