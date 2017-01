Neve a Matera, rinviato Presepe vivente

MATERA, 6 GEN - A causa del maltempo e della neve che da ieri mattina sta imbiancando Matera, d'intesa con l'amministrazione comunale, l'organizzazione del Presepe vivente "Dies Natalis - La Natività nei Sassi" ha deciso di sospendere gli spettacoli previsti per oggi, festività dell'Epifania, e domani, sabato 7 gennaio. Saranno recuperati sabato 14 e domenica 15 gennaio. Gli organizzatori, con un post sulla pagina facebook dell'iniziativa, hanno spiegato che la decisione è stata presa "per motivi di sicurezza" e "per consentire il ripristino delle condizioni atmosferiche e della viabilità, in modo da permettere una fruizione efficiente e diffusa del Presepe che ha portato a Matera in questi giorni visitatori provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa".