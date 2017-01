Epifania,a Milano il corteo dei Rei Magi

MILANO, 6 GEN - Tradizionale corteo storico dei Rei Magi a Milano in occasione della giornata dell'Epifania. Partito da Piazza Duomo, il corteo ha attraversato la città fino alla basilica di Sant'Eustorgio, dove secondo la tradizione sono custodite proprio le reliquie dei Magi. Al corteo storico dei Re Magi hanno preso parte decine di figuranti. Molti i turisti lungo il percorso, nonostante il freddo polare che ha caratterizzato la giornata a Milano, dove la temperatura minima ho toccato i 5 gradi sotto lo zero. Prima del corteo, altrettanto tradizionale raduno motociclistico in corso Sempione, con relativo corteo di motociclisti organizzato in occasione della "Befana benefica" per raccogliere fondi a favore del Piccolo Cottolengo.