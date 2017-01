Forza Nuova lascia carbone a casa Grillo

GENOVA, 6 GEN - Carbone e volantini a Sant'Ilario, dove risiede Beppe Grillo, per criticare il nuovo codice etico del Movimento 5 stelle secondo cui chi riceve "informazioni di garanzia" o "un avviso di conclusione indagini" non è detto che debba incorrere in sanzioni. A lasciare carbone e volantini sono stati i militanti di Forza Nuova. E' avvenuto la scorsa notte. E' stato esposto anche uno striscione con scritto 'Caramelle per i bambini, carbone ai grillini'. "La decisione di fare le pulci agli altri, di invocare dimissioni per gli avvisi di garanzia arrivati e che continuano ad arrivare a esponenti dei partiti e di guardarsi bene dal pretendere l'allontanamento dalla poltrona per gli indagati grillini deve far capire la vera natura del M5s", scrive in una nota Forza Nuova. Per Forza Nuova, il M5s è "un partito nato per fare la rivoluzione ma che si trova immischiato in decine di scandali, un partito nato al grido "onestà onestà", che è accusato anche di falsificare le firme per presentarsi alle elezioni".