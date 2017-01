Romeo: Colangelo, indagini corrette

NAPOLI, 6 GEN - Il procuratore della Repubblica di Napoli Giovanni Colangelo, intervenendo sulle dichiarazioni '''dei difensori del signor Alfredo Romeo, così come riportate da alcuni organi di stampa'', in una nota ''ribadisce la piena correttezza e legittimità delle iniziative giudiziarie della procura della Repubblica di Napoli, delle quali - ha sottolineato Colangelo - da tempo l'indagato aveva formale conoscenza''. Colangelo, sempre a proposito delle dichiarazioni dei legali di Romeo, ''esclude qualsiasi finalità strumentale''. La precisazione del procuratore si riferisce alle affermazioni fatte ieri dai legali dell'imprenditore in seguito alla diffusione della notizia che Romeo era indagato per concorso esterno in associazione mafioso in relazione all'assunzione di persone ritenute legate alla camorra nell'ambito dell'appalto per le pulizie nell'ospedale Cardarelli di Napoli.