Mare forza 10, ritardo traghetti Ancona

ANCONA, 6 GEN - Ritardi per le navi in partenza e in arrivo dal porto di Ancona a causa del vento di burrasca forza 10 da nord-est che da stamani spazza l'ingresso dello scalo. Il traghetto Superfast XI diretto a Patrasso è partito con circa un'ora di ritardo e solo grazie all'aiuto di due rimorchiatori. La nave Cruise Olympia, che sarebbe dovuta attraccare alle 13:30, è in navigazione sicura al largo delle coste croate. L'orario di arrivo verrà ritardato in base all'evolversi della situazione meteorologica, fa sapere la Capitaneria di porto. Per oggi non sono previsti altri arrivi.