Lotteria Italia: premio 5 mln a Ranica

ROMA, 7 GEN - E' stato venduto a Ranica (Bergamo) il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. Il secondo premio da 2.500.000 euro è stato vinto al Sud, a Tarsia, in provincia di Cosenza mentre ancora in Lombardia, a Milano, sono stati venduti i biglietti vincenti del terzo premio da 1,5 milioni di euro e del quinto e ultimo di prima categoria da 500.000 euro. Il quarto premio da un milione di euro è stato invece acquistato a Livorno. Se la Fortuna ha girato al largo da Roma per i premi di prima categoria (evento accaduto solo un'altra volta, nel 2013, nelle ultime dieci edizioni), la Capitale si riscatta grazie a ben dieci premi di seconda categoria, ognuno da 50 mila euro.