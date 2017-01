Maltempo,nave arriva Ancona dopo 18 ore

ANCONA, 7 GEN - Un'odissea durata 18 ore quella vissuta dai passeggeri del traghetto greco Cruise Olympia. Sarebbe dovuto arrivare nel porto di Ancona ieri alle 13:30 ma è attraccato solo stamani alle 7:35, a causa del mare forza 10 che l'ha costretto restare una notte in navigazione, in sicurezza, al largo delle coste croate. I forti venti da nord-est, con raffiche fino a 80 km, hanno causato non pochi disagi al traffico del porto dorico, che ha ripreso la normale attività solo questa mattina. Gelo e vento non hanno ancora abbandonato le Marche, anche se ha smesso di nevicare, anche nelle zone colpite dal sisma. Scuole chiuse oggi ad Ascoli, Fermo, San Severino Marche, Maltignano, Offida, Folignano e Arcevia. Lungo l'A14 i mezzi pesanti diretti a sud vengono filtrati all'altezza dei caselli di Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto: la polizia stradale controlla che siano dotati di catene e attua blocchi dinamici per evitare che i tir intasino il tratto abruzzese dell'autostrada dove è nevicato.