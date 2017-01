Sala, cercheremo di impedire corteo Fn

MILANO, 7 GEN - "Milano condanna con fermezza ogni manifestazione violenta, neonazista, neofascista, razzista o xenofoba. Faremo quanto in nostro potere per impedire l'organizzazione di incontri di questa natura nei luoghi pubblici della nostra città". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala sulla manifestazione dal titolo 'Per la sovranità in piazza' organizzata da Forza Nuova sabato prossimo. "Per questo - ha aggiunto Sala - chiederò alle autorità preposte di vigilare attentamente sull'annuncio della manifestazione di Forza Nuova prevista il 14 gennaio, per impedire che nella nostra città si verifichino episodi di illegalità e di apologia di fascismo".