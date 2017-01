Maltempo: nevica ancora in Aspromonte

REGGIO CALABRIA, 7 GEN - Nevica ancora in Aspromonte, con conseguenti disagi per la viabilità e problemi nei collegamenti con alcuni centri. La Sala operativa della Protezione civile regionale, sotto le direttive di Carlo Tansi, e l'Unità di crisi attivata sin da ieri dal prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, sono ancora attive per monitorare la situazione e fronteggiare le maggiori criticità. Disagi, in particolare, a Sant'Agata del Bianco, Caraffa del Bianco, Mammola, Antonimina e Careri. In tutto l'Aspromonte possono circolare soltanto le automobili munite di catene. In prima linea i sindaci di vari centri della provincia reggina per segnalare alla Protezione civile ed alla Prefettura le varie problematiche da affrontare. Un particolare attenzione viene riservata ai senzatetto ed alle persone indigenti per garantire loro assistenza e generi di conforto. In piena azione anche i mezzi spalaneve della Provincia di Reggio Calabria che stanno assicurando la transitabilità della viabilità interna.