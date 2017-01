A Cascia vinti 25 mila euro Lotteria

CASCIA (PERUGIA), 7 GEN - La fortuna si ferma a Cascia ferita dal recente terremoto. E' stato infatti venduto nel centro umbro della Valnerina uno dei biglietti che hanno vinto 25 mila euro con la Lotteria Italia. Si tratta del tagliando numero L015277 e rientra tra quelli di terza categoria. Al momento chi sia il fortunato vincitore resta un mistero. Tra le ipotesi che vengono avanzate in città c'è chi suggerisce che ad acquistarlo possa essere stato qualche volontario che dal 30 ottobre scorso, giorno della forte scossa, si trova a Cascia per prestare aiuto alla popolazione. Ma non si può escludere che sia in mano a uno dei terremotati. Il sindaco di Cascia Gino Emili con l'ANSA esprime soddisfazione per il biglietto venduto nel suo centro. "Speriamo - dice - che il vincitore possa essere un nostro concittadino, magari uno di quelli che purtroppo ha perso la propria casa con il terremoto".