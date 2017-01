Gelo polare in Sardegna, -10 nel Nuorese

CAGLIARI, 7 GEN - Anche la Sardegna stretta nella morsa del gelo polare. Non nevica e non si registrano per il momento particolari disagi sulle strade, ma oggi le stazioni meteo della Protezione civile hanno registrato temperature minime da record nel Nuorese: -9,5 gradi a Villanova Strisaili, - 9,2 a Giave, -8,7 a Gavoi, -6,8 a Ozieri, e meno 6 a Nuoro città. Freddo anche nella più 'mite' Cagliari, con la minima a 1 grado. Quella di oggi, secondo le previsioni fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, dovrebbe essere una delle giornate più fredde dell'inverno. Da domani, infatti, ci sarà una lieve attenuazione dei fenomeni ma aumenterà la nuvolosità, con possibili piogge e temporali nella notte e nella mattinata di lunedì soprattutto nella zona orientale dell'isola. Secondo le previsioni si abbasserà ulteriormente lo zero termico nel Nuorese con possibili nevicate anche a 700 metri.