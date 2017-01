Maltempo: Puglia, neve anche sui trulli

BRINDISI, 7 GEN - La neve ha imbiancato i trulli in Puglia. Anche oggi, dopo la neve caduta ieri, Alberobello e Locorotondo sono imbiancati. Mentre non sono stati sfiorati dalla forte nevicata che si è abbattuta sulla regione alcuni Comuni, anche della Valle d'Itria che solitamente, in condizioni meteorologiche simili, vengono imbiancati. E' stata attesa quindi invano la neve a Ostuni e Cisternino, nel Brindisino. Niente neve anche a Polignano a Mare e Monopoli (Bari), oltre che a Fasano (Brindisi).