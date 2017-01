Berlino:Amri si procurò arma in Svizzera

GINEVRA, 7 GEN - Anis Amri si sarebbe procurato nella Confederazione elvetica la pistola usata a Berlino, secondo quanto sostiene la rete televisiva tedesca Zdf citata dall'agenzia di stampa svizzera Ats. Stando all'emittente tedesca, che cita non meglio precisate "fonti di sicurezza elvetiche", il presunto autore dell'attentato al mercatino di Natale di Berlino avrebbe inoltre trascorso in Svizzera, paese dove ha "potenzialmente" soggiornato più volte, un lungo periodo di tempo, prosegue l'Ats citando sempre la Zdf. In relazione all'attacco terroristico del 19 dicembre a Berlino, il Ministero pubblico della Confederazione (procura) ha aperto due giorni fa un procedimento penale contro ignoti. La Procura e l'Ufficio federale di polizia indagano su eventuali collegamenti di Amri con la Svizzera.