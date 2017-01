Maltempo: Puglia, finita odissea turisti

LATERZA (TARANTO), 7 GEN - E' finita dopo oltre 20 ore l'odissea di 25 turisti taiwanesi che dalle 17 di ieri erano rimasti bloccati, a causa della neve, a bordo di un autobus sulla strada statale 7 (Matera-Laterza, chilometrica 153). Lo conferma il sindaco di Laterza Gianfranco Lopane. "Solo qualche minuto fa - osserva - si è risolta la situazione. I mezzi comunali hanno raggiunto l'autobus e con una colonna di mezzi più un pullmino sono stati prelevati i turisti per essere condotti nella struttura socio-sanitaria Osmairm di Laterza. E' stato somministrato loro qualcosa di caldo, delle coperte e poi nella struttura saranno effettuati degli accertamenti sanitari. Non si segnalano comunque criticità. L'Anas ci ha garantito che anche le altre persone rimaste nelle auto in panne intorno al pullman sono state prelevate". A Laterza e negli altri comuni del versante occidentale della provincia ionica (Ginosa e Castellaneta soprattutto) continua a nevicare.