Senzatetto in Comune Reggio C. per gelo

REGGIO CALABRIA, 7 GEN - Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha deciso di aprire le porte di Palazzo San Giorgio, sede del Comune, ad una sessantina di senzatetto indicati dalla Caritas Diocesana per ripararli dal gelo che sta attanagliando la città. "Le temperature polari non sono solo splendide fotografie dei nostri panorami - ha scritto sulla sua pagina facebook - ma anche problemi per i senzatetto. Per questo abbiamo deciso di attivarci e rendere la Casa Comunale ricovero per chi una casa non ce l'ha. Ma abbiamo bisogno di tutti voi. Ognuno può fare qualcosa. Facciamo battere il cuore di Reggio, vi aspettiamo a Palazzo S.Giorgio". Vigili urbani, protezione civile comunale e volontari - tra i quali diversi migranti - di associazioni cittadine hanno sistemato brandine nell'androne del palazzo ed in alcuni uffici, posizionato stufe e stanno raccogliendo cibo e coperte portati da cittadini che hanno raccolto l'invito lanciato dal sindaco. Alcuni ristoratori stasera offriranno una cena calda ai senzatetto.