Roma partita per Genova, c'è anche Totti

FIUMICINO, 07 GEN - Dopo la pausa per le festività, la Roma vola a Genova dove domani, a Marassi, alle 15, affronterà il Genoa per l'ultimo turno del girone di andata del campionato. I giallorossi sono partiti, alle 18.15, dall'aeroporto di Fiumicino con un volo charter dell'Alitalia. Della trasferta fa parte anche Francesco Totti, alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille. Nel tragitto dal pullman al gate d'imbarco tante le attestazioni d'affetto, da parte di passeggeri ed operatori aeroportuali per la squadra allo scalo romano, con richieste di selfie. Per Totti anche quelle di turisti stranieri, oltre che di un piccolo tifoso argentino. Luciano Spalletti deve fare i conti, alla ripresa della massima serie, con le assenze di Florenzi, convalescente, Salah, impegnato in Coppa D’Africa, e Vermaelen, alle prese con un nuovo stop.