Maltempo: Gentiloni a mensa S.Egidio

ROMA, 7 GEN - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni si è recato oggi pomeriggio in visita alla mensa dei poveri di via Dandolo a Trastevere, per incontrare i volontari della Comunità di Sant'Egidio che portano ogni sera coperte e sacchi a pelo, insieme a bevande e pasti caldi, ai senza dimora che cercano in questi giorni di difendersi dal freddo. Dopo essersi intrattenuto con loro li ha ringraziati per il servizio volontario e gratuito a chi in queste ore è particolarmente a rischio. "Un grazie sincero a tutti voi e, attraverso le vostre persone, a tutte le associazioni che aiutano i senza dimora prestando loro soccorso", ha detto il presidente del Consiglio. "Mi unisco all'appello lanciato dal presidente di Sant'Egidio Marco Impagliazzo - ha aggiunto - che si è rivolto alle istituzioni perché allarghino la rete di accoglienza ma anche alla coscienza di ogni cittadino italiano: ognuno può fare qualcosa per chi in queste ore è in difficoltà. E' qualcosa di gratuito ma che resta".