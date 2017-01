'Parco' a luci rosse scoperto a Napoli

NAPOLI, 8 GEN - Un parcheggio a luci rosse per incontri con prostitute sotto un cavalcavia in un'area isolata della periferia napoletana è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri. In via Sponsillo, in modo completamente abusivo, erano stati creati quindici stalli con tanto di tende per la privacy. Il "parco dell'amore" è stato individuato dai militari del nucleo radiomobile di Napoli durante servizi di pattugliamento per il controllo del territorio. Facendo irruzione nell'area, i carabinieri hanno trovato numerose ragazze dell'Est Europa appartate sulle auto dei "clienti". Il "gestore", Raffaele Esposito, 50 anni, era in un gabbiotto all'ingresso e si faceva pagare 25 euro a incontro: cinque per il parcheggio e venti per la ragazza. Nel gabbiotto 410 euro, che sono stati sequestrati. L'uomo è stato arrestato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.