Maltempo: neve su spiaggia Vulcano

PALERMO, 8 GEN - La neve continua a cadere su gran parte della Sicilia. La nera spiaggia di vulcano è coperta da un manto bianco. I sindaci dei comuni di Gangi, Geraci Siculo, Petralia Sottana e Soprana, Blufi, Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Caltavuturo, Collesano, Isnello e Caccamo, nel palermitano, hanno emesso ordinanze di chiusura delle scuole per domani e martedì. Cinque persone sono state soccorse dai vigili del fuoco questa mattina a Petralia Sottana (Pa). I pompieri sono riusciti a farli uscire dalle auto intrappolate dalla neve. In alcuni centri la situazione è ancora di emergenza. Nelle autostrade si transita, ma alcuni svincoli come quello di Tremonzelli sono chiusi. Difficile il transito nelle strade, statali, provinciali e comunali.