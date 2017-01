BARI Maltempo:Puglia, operativi gli aeroporti 08/01/2017 - 13:00

Lievi ritardi per i voli in arrivo e in partenza

BARI, 8 GEN - E' tornato operativo da ieri sera l' aeroporto di Bari-Palese dove questa mattina i voli sono partiti e decollati con regolarità a parte qualche lieve ritardo a causa di alcuni comandanti di cabina che hanno chiesto il deicing, lo sghiacciamento, della pista prima del decollo. E' stato riaperto alle 10 l'aeroporto di Brindisi, chiuso ieri sera attorno alle 19 a causa delle cattive condizioni meteo. A causa della chiusura dell'aeroporto un volo in arrivo è stato dirottato altrove e uno in partenza è stato cancellato.