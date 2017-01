Maltempo,resta chiusa Ss17 per Roccaraso

SULMONA (L'AQUILA), 8 GEN - Ancora chiuso in Abruzzo, per lo strato di ghiaccio creato dalle bufere di vento sul manto stradale, il tratto di Statale 17 da Pettorano sul Gizio (10 km dopo Sulmona) fino alla località sciistica di Roccaraso (L'Aquila). Si attende il nulla osta dell'Anas che sta ultimando le necessarie verifiche per accertare se la strada possa essere percorsa in totale sicurezza. Nel frattempo, molte auto, in gran parte di turisti, sono incolonnate in attesa di poter lasciare la località. Il vento sembra per ora essersi calmato. Al momento sulla zona non nevica e la visibilità è buona. Ieri, a quasi 60 ore dall'inizio dell'ondata di maltempo che aveva determinato la chiusura del tratto (in origine più lungo), Federturismo Abruzzo aveva criticato l'Anas per la gestione dell'emergenza neve nell'Alto Sangro, affermando che 'vanificava gli sforzi degli operatori'. L'Anas aveva risposto che la decisione era stata presa per l'incolumità pubblica aggiungendo che erano rimasti chiusi anche gli impianti di risalita.