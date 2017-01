Maltempo: a Messina clochard in Comune

MESSINA, 8 GEN - Considerata l'ondata di gelo il sindaco di Messina Renato Accorinti ha deciso di dare l'opportunità alle ersone senza tetto, di sostare e dormire momentaneamente al Comune di Messina, sino a quando le temperature non si alzeranno. La polizia municipale in servizio a Palazzo Zanca accompagnerà tutti coloro che si presenteranno in uno spazio a loro dedicato.