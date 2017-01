Campione paralimpico Tomasoni investito

BERGAMO, 8 GEN - Il campione paralimpico bergamasco Giordano Tomasoni, 45 anni, di Castione della Presolana, è stato investito da un'auto questa mattina mentre si allenava lungo la pista ciclabile Clusone-Ponte Nossa, in valle Seriana. Le sue condizioni non sono gravi. E' stato soccorso dal personale del 118 e portato con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Noto per le sue vittorie, anche al Giro d'Italia nel 2014 e 2015, Tomasoni è stato urtato da una Volkswagen Polo. Per i rilievi sono giunti sul posto i carabinieri.