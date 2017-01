Vigile in divisa SS, 'non sono nazista'

MONZA, 8 GEN - "Mi scuso se ho urtato la sensibilità di qualcuno, partecipo a rievocazioni storiche, non sono un nazista". Così il comandante della Polizia Locale di Biassono Giorgio Piacentini, ha risposto alla polemica divampata dopo la pubblicazione sul profilo Fb di una sua foto con la divisa delle Ss. Il comandante, in servizio nel comune da 3 anni, ha spiegato di aver "postato ingenuamente l'immagine senza pensare a possibili conseguenze". "Pubblico spesso foto di rievocazioni storiche a cui partecipo con un gruppo di appassionati", dice. Il comando di Biassono, alle porte di Monza, era già finito nella bufera anni fa per una serie di foto e video di vigili in mutande che ballavano sui tavoli. E proprio ricordando quella vicenda, Piacentini ha scritto un post che ha contribuito ad alimentare le polemiche. "Ho risposto a un conoscente dicendo che stiamo lavorando per mettere su una squadra che rimetta a posto le cose - ammette - e come boutade, ho detto che avrei proposto la divisa al Sindaco, una battuta infelice".