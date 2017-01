In classe col piumino,circolare presidi

ROMA, 8 GEN - "Abbigliamento adatto al freddo". Ad un giorno dalla ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia, molti presidi a Roma, viste le temperature polari e considerando che i riscaldamenti nelle scuole sono stati spenti per tutto il periodo delle vacanze, corrono ai ripari e hanno mandato una circolare a rappresentanti di classe e genitori degli alunni per invitarli a vestire i figli in modo adeguato alle temperature polari pur dovendo stare in classe. Il Campidoglio ha sì avviato l'operazione "Scuole calde" con l'accensione dei termosifoni 24 ore prima dell'inizio delle lezioni "ma la segnalazione che abbiamo dai dirigenti scolastici è quella di aule gelate e questo succede quando si prendono provvedimenti all'ultimo momento senza averli concertati con i presidi", dice il presidente della sezione Lazio dal'Associazione Nazionale Presidi Mario Rusconi.