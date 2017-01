Sparatoria a Catania, 1 morto e 1 ferito

CATANIA, 08 GEN - Un romeno di 27 anni è morto stamattina nell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania poco dopo essere stato ricoverato per ferite da arma da fuoco. Con lui ricoverato un marocchino di 24 anni, colpito in maniera non grave da colpi di pistola. I due sarebbero rimasti coinvolti in una lite scoppiata in un locale notturno vicino alla zona della stazione ferroviaria, che sarebbe proseguita anche fuori dalla struttura dove c'è stata la sparatoria. Il ferito ha confermato l'aggressione, forse da parte di altri extracomunitari, ma non ha saputo fornire le loro identità. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania.