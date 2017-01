Su web in slip sulla neve ad Altamura

BARI, 8 GEN - Con un augurio particolare ad Adriano Celentano, "mi sto spogliando per te", l'altamurano Pierino resta in mutande sulla neve, protetto solo da una sciarpa e con un paio di occhiali da sole mentre alcuni giovani filmano la sua impresa che sulla pagina Facebook del temerario ha già incassato più di 250mila visualizzazioni. "Lo vedete il murgese? E' tutto vero, my friends", assicura Pierino sottolineando che "il freddo mi rimbalza". In un inglese maccheronico in stile Alberto Sordi in 'Un americano a Roma', l'impavido pugliese saluta anche New York city oltre a Bitonto, Santeramo e Gravina. E in balia del gelo invita il "mondo a fare l'amore". Sul web è possibile trovare anche altre 'performance' di Pierino, come quella in cui "sfida la siberia", correndo, rigorosamente in slip, sulla Murgia innevata.