Maltempo: Italia assediata dal gelo

ROMA, 8 GEN - Italia assediata dal gelo. Gran parte del centro sud è imbiancato e in tutto il Paese le temperature sono scese abbondantemente sotto lo zero, con pesanti disagi alla circolazione e quasi 1.600 interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime 48 ore. Resta critica la situazione in Puglia, con Comuni e masserie isolati a causa della neve, ospedali, come quello di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, difficilmente raggiungibili, strade impraticabili. Quasi tutte le scuole della regione domani rimarranno chiuse. Temperature da brivido anche in Calabria: -7,8 a Cosenza, -4,4 a Catanzaro e -2,2 a Vibo Valentia. Uffici pubblici e scuole chiuse in tutta la provincia di Campobasso. Fiocchi di neve anche a Ostia e alle porte di Roma.